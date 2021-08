Newsblog

Ferien in der Gemeinde Sierning

SIERNING. Die Betreuung der Kinder in den Sommermonaten ist für viele Familien eine große Herausforderung. Oftmals sind Urlaub und Zeitausgleich aufgebraucht und reichen nicht aus, um in den Sommerwochen die familiäre Kinderbetreuung sicherstellen zu können ...

Die Kinderfreunde Steyr-Kirchdorf sorgten daher auch dieses Jahr wieder mit dem Angebot „Ferien in der Gemeinde“ in Kooperation mit der Marktgemeinde Sierning für eine Alternative für viele Eltern.



Dieses Angebot nahmen insgesamt 32 Kinder zwischen 3 und 12 Jahren wahr. Die Kinderfreunde Steyr-Kirchdorf boten den Kindern ein buntes Ferienprogramm, dessen Hauptziel es ist, den Kindern eine schöne, lustige Zeit zu ermöglichen und den Eltern somit ein stressfreies Arbeiten. Drei Wochen lang haben pädagogisch ausgebildete Mitarbeiterinnen mit den Kindern gespielt, gebastelt und sich vor allem viel Zeit für sie genommen. Auch Besonderheiten wie Ausflüge standen am Programm.



In der ersten Woche drehte sich alles um Meer und Wasser. Beim Ausflug zum Zeltlagerplatz der Kinderfreunde in Molln konnten die Kinder naturnahe Erfahrungen direkt am Wasser machen. Darauf folgte die Woche der Sinne, wo auch ein Besuch bei Alpakas in Steinbach/Steyr stattfand. Die letzte Woche stand ganz im Zeichen der Superheldinnen und Superhelden. Deshalb durfte natürlich auch ein Besuch der Rettung nicht fehlen, bei dem die Kinder allerlei ausprobieren durften. Am letzten Tag durften alle eine Superheld*innen-Ausbildung machen und ihre persönliche Superheld*innen-Maske tragen.



Das Ziel der Kinderfreunde Steyr-Kirchdorf ist es, möglichst vielen Betrieben und Gemeinden dieses Angebot zur Verfügung stellen zu können, um eine familienfreundliche, qualitative Kinderbetreuung auch im Sommer zu sichern. Nähere Infos dazu findet man unter www.kinderfreunde.at.

Fotos © Kinderfreunde Sierning