Newsblog

Übergang Posthof: Sperre wegen Unfall

STEYR. Bei der Baustelle Übergang Posthofberg hat ein Lkw bei einem Unfall erhebliche Schäden verursacht. Wegen der Ausbesserungsarbeiten muss die Michael-Blümelhuber-Straße am kommenden Wochenende von Freitag am Nachmittag bis Sonntag am Abend gesperrt werden ...

Der Verkehr wird umgeleitet.