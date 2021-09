Newsblog

Besuch der KinderUni OÖ bei SKF Österreich AG

STEYR. 31. August 2021 - Ferrari, Bagger, Skateboard, Windparkanlage uvm. – alles dreht sich mit den Wälzlagern von SKF. Was so ein Lager alles kann und leistet, fanden die technik-interessierten Kinder, zwischen 10 und 12 Jahren, ...

... der KinderUni OÖ bei ihrer Exkursion durch unser Werk in Steyr gestern heraus.



Abenteuer und Spaß kamen dabei nicht zu kurz: Besonders begeistert zeigten sich die Kinder, als sie selbst technisches Geschick beim Einbau neuer SKF Kugellager in ihre Skateboards zeigen konnten.



Nicht nur über die zahlreiche Teilnahme, sondern auch das große Interesse der Kinder am Thema Technik freuen wir uns sehr und hoffen, einige für die Welt von SKF begeistert haben zu können.