Newsblog

Impfen ohne Anmeldung beim Genussfest auf dem Stadtplatz

STEYR. Corona-Impfungen ohne Anmeldung bzw. ohne Terminvereinbarung sind in Steyr wieder übermorgen, am 3. September möglich. An diesem Tag steht nämlich beim Genuss- und Landesmostfest auf dem Stadtplatz zwischen 13 und 16 Uhr ein Impf-Bus zur Verfügung ...

Bitte die E-Card, einen Lichtbildausweis und eventuell einen internationalen Impfpass mitbringen.