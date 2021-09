Newsblog

Tipps für die perfekte Werbung

STEYR. Ganz egal, um was es auch geht, eine gute Werbung ist heute das A und O, wenn Sie ein bestimmtes Produkt anbieten möchten. Werbung ist sowohl im Online-Bereich als auch Offline-Bereich möglich. Wir geben Ihnen die besten Tipps, wie Sie Werbung schalten ...

Achten Sie auf die Zielgruppe

Ein einfacher Slogan reicht nicht immer aus, für eine erfolgreiche Werbebotschaft gehört viel mehr dazu. Es ist wichtig, dass Sie mit Ihrer Werbung, genau auf Ihre Zielgruppe treffen. Möchten Sie zum Beispiel nur die junge Generation ansprechen, dann sollten Sie auf eine flotte und moderne Werbung setzen mit viel Farbe. Auch Fremdwörter dürfen hier nicht fehlen. Wenn Sie jedoch die ältere Gruppe ansprechen möchten, dann sollten Sie auf eine förmliche Werbung viel Wert legen. Immer ist es sehr wichtig, dass die Sprache in der Werbung nicht unter geht. Die Menschen sollten auf Ihre Werbung aufmerksam werden, dabei spielt das Alter absolut keine Rolle.



Online Werbung

Sehr viele Menschen halten sich täglich im Internet auf. Deshalb ist es auch hier sehr wichtig, dass Sie online Ihre Kunden ansprechen. Facebook, Instagram und Co. Bietet sich dafür zum Beispiel sehr gut an. Wichtig ist es dabei, dass Sie bereits über viele Stammkunden verfügen, die Ihre Werbung auch weitergeben können. Diese kann zum Beispiel einfach öffentlich geteilt werden und es werden dadurch zahlreiche Menschen auf Ihre Werbung aufmerksam.



Gewinnen Sie das Vertrauen Ihrer Kunden

Kunden werden nur dann auf Sie aufmerksam und interessieren sich für Ihr Produkt, wenn diese Ihnen auch vertrauen. Wenn Sie also Werbung schalten, sollten Sie auf Zertifikate und Gutachten auf keinen Fall vergessen. Diese gehören dazu, um zu zeigen, dass Sie ein seriöser Anbieter sind. Wenn Sie über eine Website verfügen, sollten dort auch alle Zertifizierungen zu sehen sein. Mit einem anerkannten Zertifikat besteht die beste Möglichkeit, dass Kunden Ihnen schnell vertrauen.



Offline Werbung

Online Werbung bringt Ihnen zwar sehr viele unterschiedliche Vorteile. Das bedeutet aber nicht, dass Sie auch Offline Werbung verzichten können. Zwar halten sich sehr viele Menschen im Internet auf, doch vor allem ältere Menschen, kennen sich nicht so gut mit dem Internet aus und werden eher auf eine gezielte Offline Werbung aufmerksam. Auch hier haben Sie die verschiedensten Möglichkeiten, so bietet es sich zum Beispiel sehr gut an, dass Sie Plakatständer oder Schilder vor Ihrem Laden aufstellen. Diese bieten sich sehr gut an, um Angebote und neue Produkte an Kunden zu bekommen. Wichtig ist es dabei nur, dass die Schilder auch gut platziert werden. Es gibt auch spezielle Schilder, die wasserfest sind und auch bei Regenwetter oder nachts problemlos im Freien stehen können.



Ein guter Kundenkontakt

Ein guter Kundenkontakt ist ebenfalls sehr wichtig. Versuchen Sie die Wünsche der Kunden herauszufinden und diese auch zu erfüllen. Merken Sie sich, wonach bestimmte Kunden suchen. So können Sie beim nächsten Besuch den Kunden genau das anbieten, was ihm interessiert. Fragen Sie ebenfalls Ihre Stammkunden, ob sie Sie weiterempfehlen. Weiterempfehlungen an Freunden und Familie kann Ihnen eine sehr große Hilfe sein, wenn Sie mit Ihren Geschäft erfolgreich werden möchten.