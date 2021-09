Newsblog

Radweg Holzberg eröffnet

STEYR. Der neue Radweg Holzberg ist heute, am 2. September 2021, eröffnet worden. Der 150 Meter lange und im Durchschnitt drei Meter breite Radweg führt von der Kreuzung Seifentruhe bis zum Bereich Wolfernstraße/Holzbergweg. Der Radweg ist beleuchtet, beim Bau sind weder Grünflächen versiegelt noch Bäume gefällt worden ...

Die Gesamtkosten für dieses Projekt: etwa 200.000 Euro. Man hat auch eine Querungshilfe über die Fahrbahn der Seifentruhe in Richtung Alte Wolfernstraße, Gleinker Gasse errichtet. Radfahrer können den Zebrastreifen schiebend als Fußgänger benutzen. Mit dem Radweg Dukartstraße, der Überführung Posthofberg, dem Radweg Holzberg und der neuen Beschilderung der Rad-Hauptrouten hat die Stadt heuer für den Radverkehr in Steyr sehr wichtige Vorhaben entweder bereits abgeschlossen oder in die Umsetzungs-Phase gebracht.