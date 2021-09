Newsblog

MAW: Am 15. September wird in Steyr gefeiert

STEYR. Mehr als 140 Gäste haben sich bereits angekündigt zum großen Event im Museum Arbeitswelt, nur einige Plätze sind noch frei. Es wird ein besonderes Highlight, denn es gibt viele Gründe zu feiern - 75 Zukunftsideen für Steyr wurden eingereicht, ...

die besten werden prämiert; in den letzten 30 Jahren konnte durch den Verein FAZAT Steyr vieles bewegt und Innovation umgesetzt werden – wir feiern diesen runden Geburtstag und blicken retour; unser Geschäftsführer der ersten Stunden Walter Ortner sagt Good-bye – ein großer Abschied und das Netzwerk Smart Innovation Steyr präsentiert seine Vision für die zukünftige Ausrichtung und lädt zum Mitmachen ein – denn gemeinsam kann mehr in Steyr erreicht werden. Wir freuen uns auf Ihr Kommen! Die Veranstaltung findet unter Beachtung der geltenden Regelungen statt, um eine verbindliche Anmeldung wird deshalb ersucht.



Der Hauptgedanke, der die Veranstalter des spätsommerlichen gemeinsam Events antreibt, ist es, sich für die Region Steyr einzusetzen – gute Ideen und Projekte zu unterstützen und voranzutreiben und noch mehr Steyrerinnen und Steyrer dabei ins Boot zu holen. In der Vergangenheit und auch weiterhin. Am 15. September sind deshalb alle Interessierten eingeladen, gemeinsam diese drei Highlights zu feiern:



Prämierung der besten Ideen für die Zukunftsregion Steyr

Der im Jänner dieses Jahres gestartete Prozess Zukunftsregion Steyr hat rege Teilnahme hervorgerufen - viele Steyrer*innen haben sich Gedanken rund um die Themen Regionaler Marktplatz, Neue Digitale Arbeitsformen, Industrie der Zukunft und Nachhaltige Region gemacht. Insgesamt 57 hochwertige und spannende Ideen für die Gestaltung der Region wurden eingereicht, die besten 12 werden über den Sommer konkretisiert und haben weiterhin die Chance, zu den Gewinnern zu zählen. Es bleibt also aufregend - welche zukunftsweisenden Projekte können realisiert werden?



30 Jahre Innovationen in Steyr mit dem Verein FAZAT Steyr

Seit mehr als 30 Jahren ist der Verein FAZAT Steyr als Impulsträger in der Region tätig. Dieses Jubiläum wird ebenso gefeiert wie der Abschied des langjährigen Geschäftsführers KommRat Mag. Walter Ortner.



Ein Netzwerk für die Region denkt sich neu

Auch die Mitglieder von Smart Innovation Steyr haben sich in den vergangenen Monaten viele Gedanken gemacht, sie wollen in Zukunft noch mehr zur Gestaltung der Region beitragen und dabei neue Impulse setzen. Mehr dazu am 15. September.



Die Veranstaltung ist für alle Interessierten offen und nach Anmeldung kostenlos möglich.



Fotos © Hannes Ecker