Kanaldeckel entfernt: Kavaliersdelikte sehen anders aus

STEYR. Am vergangenen Samstag, den 04. September 2021, wurde der Löschzug 5 (Münichholz) der Freiwilligen Feuerwehr Steyr um 14:30 Uhr seitens der Kommunalbetriebe Steyr (KBS) telefonisch um Unterstützung gerufen ...

Ein Kanaldeckel wurde im Ramingbach entsorgt und musste geborgen werden.



Vier Feuerwehrmänner/Frauen rückten umgehend zum Münichholzerweg aus. In Wathose und gesichert mit einer Leine ging ein Feuerwehrmann in das Bachbett und barg den Kanaldeckel.



Der Kanaldeckel wurde danach wieder an seinen ursprünglichen Platz gebracht und eingesetzt.



Foto © FF Steyr/Lz5