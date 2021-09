Newsblog

Fahr­untauglich: 73-jähriger für mit Pkw auf Mountain­bike-Strecke

STEYR-LAND. Ein 73-jähriger tschechischer Staatsangehöriger fuhr am 7. Sept. mit seinem Pkw in Großraming in Fahrtrichtung Pechgraben. Lt. eigenen Angaben wurde er vom Navigationssystem auf die Pechgrabenstraße geleitet. Am Ende dieser Straße fuhr er auf der unbefestigten Forststraße ...

in Fahrtrichtung Spadenberg weiter. Als die Forststraße endete und in einen Gehweg/Mountainbike-Strecke weiterführte, fuhr er trotz Fahrverbot weiter. Auf der immer enger werdenden Strecke blieb er schließlich mit seinem Pkw hängen und drohte dabei über das steile Waldstück abzustürzen.

Er verließ daraufhin sein Fahrzeug und ging zurück auf den Weg, auf welchen er gekommen war. Er wurde im Gemeindegebiet von St.Ulrich/Steyr, Großkohlergraben, von einem Pkw-Lenker angetroffen und von diesem auf die Polizeiinspektion Garsten gebracht. Das Fahrzeug wurde nach eingeleiteter Fahndung in einem Waldstück vorgefunden.

Da der Pkw drohte, über den steilen Hang abzurutschen, wurde er von der FF Pechgraben gesichert und anschließend unter schwierigen Bedingungen geborgen. Bei dem Lenker wurde eine Fahrtauglichkeitsüberprüfung durchgeführt, welche negativ verlief. Der Führerschein wurde ihm daraufhin abgenommen.

Fotos © FF Pechgraben