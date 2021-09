Newsblog

Pkw-Brand wurde rasch gelöscht

STEYR. Die Löschzüge 5 (Münichholz) und 3 (Gleink) der Freiwilligen Feuerwehr Steyr wurden am 08. Sept. um 20:47 Uhr zu einem Fahrzeugbrand in die Otto-Penzel-Straße in Münichholz alarmiert. Die Feuerwehrmänner/Frauen waren gerade bei der Vollversammlung ...

der Feuerwehr Steyr 2021 im Benachbarten Gasthaus Zöchling als die Pager losgingen. In kürzester Zeit konnte der erste Tanklöschfahrzeug voll besetzt ausrücken. Am Einsatzort angekommen wurde der in Brand stehende Pkw unter schwerem Atemschutz mit einem Hochdruckrohr gelöscht. Zusätzlich wurde eine zweite Löschleitung aufgebaut, um die im Umfeld befindlichen Gegenstände zu schützen.

Nach kurzer Zeit zeigte die Löscheinsatz Erfolg. Das Auto wurde noch mit einer Wärmebildkamera kontrolliert, danach konnten die Florianis wieder einrücken und zur Vollversammlung zurückkehren.