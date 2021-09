Newsblog

Bundes­weiter Zivil­schutz-Probe­alarm am 2. Oktober

STEYR/Ö. Ein bundesweiter Zivilschutz-Probealarm findet am Samstag, 2. Oktober 2021, statt. Auch in Steyr werden an diesem Tag zwischen 12.00 Uhr und 12.45 Uhr die Sirenen heulen ...

Die Bedeutung der Signale:

Sirenenprobe: 15 Sekunden gleichbleibender Dauerton.

Warnung: drei Minuten gleichbleibender Dauerton.

Alarm: eine Minute auf- und abschwellender Heulton.

Entwarnung: eine Minute gleichbleibender Dauerton.

Der Zivilschutz-Probealarm wird einmal jährlich durchgeführt, um die Bevölkerung mit den Signalen vertraut zu machen und gleichzeitig die Funktion und Reichweite der Sirenen zu testen.