Steyrer Mobilitätstag abgesagt

STEYR. Der für 18. September geplante Steyrer Mobilitätstag musste abgesagt werden. „Aufgrund der ansteigenden infektionszahlen und der neu von der Bundesregierung verordneten Sicherheitsmaßnahmen wäre ein Mobilitätstag in der gewohnten kommunikativen Form nicht möglich gewesen ...

Daher haben wir uns schweren Herzens zur Absage entschlossen“, betont Mobilitätsstadtrat Reinhard Kaufmann. So ist ein 3-G-Nachweis ab einer Veranstaltungsgröße von 25 Personen vorgeschrieben, was beim Mobilitätstag nicht durchführbar gewesen wäre.

Stadtbetriebe-Infobus

Trotz der Absage werden die Stadtbetriebe Steyr (SBS) von 9 bis 12 Uhr mit einem Informationsbus an der Haltestelle Stadtplatz präsent sein. Dort kann man sich über das neue Fahrschein-System und die Bedienung der modernen Automaten informieren. Auch über die ab kommendes Jahr geplanten Vorhaben und Verbesserungen beim Stadtbus geben die Mitarbeiter der Stadtbetriebe gerne Auskunft. „Mir ist wichtig, dass man sich trotz der Absage über die neuen Automaten und das Ticketsystem informieren kann. Auch wird es mit der neuen Einkaufslinie und besseren Takten in der Früh und am Abend ab 2022 deutliche Verbesserungen geben“, erklärt Vizebürgermeister und SBS- Aufsichtsratsvorsitzender Markus Vogl.

Gratis Busfahren & verbilligte Zeitkarten

Trotz der Absage des Mobilitätstages kann man am 18. September den ganzen Tag lang gratis mit den städtischen Bussen fahren. Zudem werden Zeitkarten (Wochen- und Monatskarten) im SBS- Informationsbus um 10 Prozent vergünstigt verkauft. Während der Informationsveranstaltung wird anstatt der Haltestelle Stadtplatz die Haltestelle Vorlandbrücke angefahren.