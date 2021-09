Newsblog

Mehr Home-Office durch Corona: Wie kann man intern kommunizieren?

STEYR. Sicher war die Pandemie ausschlaggebend für den Anstieg der Home-Office Arbeitsplätze, doch schon jetzt zeichnet sich ab, dass sowohl Arbeitgeber als auch Mitarbeiter die Vorteile des Home-Office durchaus zu schätzen wissen ...

Daher ist wohl mit Recht davon auszugehen, dass auch in Zukunft dieser Trend anhalten und der Stellenwert des Home-Office deutlich ansteigen wird. Daher muss natürlich auch sichergestellt werden, dass man auch künftig optimal intern miteinander kommunizieren kann.



Nur so kann der Ablauf gemeinsamer Arbeitsprojekte auch reibungslos in der Zukunft gewährleistet werden. Eine virtuelle Telefonanlage sorgt hier für viele Erleichterungen und stellt unter anderem auch sicher, dass Kollegen, die in anderen Städten oder möglicherweise im Ausland tätig sind, stets in optimaler Art und Weise miteinander kommunizieren können.



Damit es im Home-Office klappt, muss die Technik funktionieren

Nur wenn die Mitarbeiter im Home-Office mit dem entsprechenden technischen Equipment ausgestattet sind, ist es ihnen auch möglich, die Aufgaben komplikationslos zu erfüllen. Eine mangelnde Ausrüstung würde andernfalls dazu führen, dass die Arbeitsprozesse gefährdet sind und im schlimmsten Fall sogar ins Stocken geraten.



Für eine optimal funktionierende interne aber auch externe Kommunikation im Home-Office ist eine funktionierende Internetverbindung unabdingbar. Diese garantiert beispielsweise das problemlose Abhalten einer Online-Konferenz. Um dies gewährleisten zu können, bedarf es entsprechender Konferenz- und Videosoftware.



Da im Home-Office im Bedarfsfall kein Techniker zur Verfügung steht, ist es entsprechend besonders wichtig, dass die Internetverbindung bereits im Vorfeld überprüft wird.

Zudem sollte das Unternehmen die wichtigen Geräte, die im Home-Office benötigt werden, für alle Mitarbeiter bereitstellen. Hierbei kann es sich zum Beispiel um einen Laptop, ein Headset oder Ähnliches handeln. Darüber hinaus sollte auch immer für den Fernzugriff auf dem Rechner oder Laptop gesorgt sein.



Sollte es dann doch einmal zu einem Problem kommen, das man selber nicht mehr lösen kann, kann man sofort auf das fachkundige Personal zugreifen. Dank der Fernwartung können dann die Fehlerquoten ohne eigenes Zutun in der Regel sehr schnell behoben werden. Diese Fehlerbehebung gelingt in einigen Fällen sogar per Telefon oder eben dank es Fernzugriffes. Mit dem entsprechenden Remote Desktop Tool kann der Kollege über das Internet direkt auf den Computer zugreifen und das Problem beseitigen.



Die Kommunikation sollte nicht vernachlässigt werden

Im Home-Office ist es anders, als man das aus dem Büroalltag gewohnt ist. Auftretende Probleme lassen sich nicht im Vorbeigehen lösen. Hier trifft man sich weder auf dem Flur noch in der Kaffee- oder in der Raucherpause. Schnell kann es hier zu Missverständnissen kommen und nicht selten kommt es sogar zu einem Gefühl der Einsamkeit. Um so wichtiger sind während der Arbeit im Home-Office regelmäßige Absprachen per Telefon, Chat oder auch über Videokonferenz. All das sollte ein fester Bestandteil der täglichen Arbeitsabläufe sein.



Für den kurzfristigen, schnellen und unkomplizierten Austausch eignen sich Chatprogramme wie Slack oder WhatsApp besonders gut. Wenn es besonders wichtige Themen zu klären gibt, sollte als Kommunikationsmittel das Telefon gewählt werden. Entsprechend notwendige Absprachen können hier sofort und ohne weitere Missverständnisse getroffen werden.



Doch auch dem Faktor der vermeintlichen Einsamkeit kann man erfolgreich entgegenwirken, indem man beispielsweise durch Videotelefonate die zwischenmenschlichen Kontakte intensiver aufrechterhält, was gerade auch während der Corona Pandemie von großer Bedeutung ist. Hierzu kommen bei vielen Firmen beispielsweise Skype, Zoom, Teams oder Starleaf zum Einsatz.



Gemeinsame Regeln festlegen

Bereits im Vorfeld sollte sich das Team bezüglich der Wahl der Programme, die für bestimmte Zwecke zum Einsatz kommen sollen, einigen. Auch die Häufigkeit von Videokonferenzen sollte im Vorfeld abgestimmt werden. Diese Frequenz sollte Zwecks des persönlichen Austausches, damit man sich auch weiterhin von Angesicht zu Angesicht austauschen kann, entweder täglich oder mindestens einmal die Woche liegen.



Solche „Treffen“ sind persönlicher und häufig auch deutlich aussagekräftiger als die Klärung der Probleme per Chat oder Telefon. Häufig sind festgesetzte Home-Office Regeln für ein Team sehr hilfreich. Dank eines solchen Leitfadens fühlen sich die Mitarbeiter im Home-Office nicht mehr nur sich selbst überlassen.



Hier kann zum Beispiel festgehalten werden, innerhalb welcher Reaktionszeiten die Mitarbeiter auf eine Chat Nachricht oder auf eine E-Mail zu antworten haben. Weitere Regeln können zudem überaus hilfreich sein, um dem Aufkommen von Misstrauen erfolgreich vorzubeugen. So könnte zum Beispiel eindeutig geklärt, ob das Einkaufen am Nachmittag erlaubt ist, wenn diese Arbeitszeit am Abend verlässlich nachgeholt wird.



Transparenz ist sehr wichtig

Die gemeinsame Arbeit im Büro sorgt auch automatisch für maximale Transparenz. Jeder sieht hier, wann der Kollege den Arbeitsplatz verlässt und zum Beispiel zu Mittag geht. Das ist bei der Arbeit im Home-Office natürlich etwas vollkommen anderes. Da hier niemand weiß, was der andere gerade tut, kommt es hier nicht selten zu Fehleinschätzungen. Daher ist hier die Transparenz von ganz besonderer Wichtigkeit. Das gelingt am Leichtesten, indem man die Kollegen kurz über die eigene Abwesenheit informiert.



Hier bietet sich sehr gut das Chatprogramm Slack an, um zum Beispiel kundzutun, dass man kurzzeitig abwesend ist oder einfach nicht gestört werden möchte. Dabei helfen witzige Emojis. So ist der Spagetti Teller das Symbol für die Mittagspause. Auch lässt sich der Modus "Nicht stören" mit unterschiedlichen Zeitspannen einstellen.



Auch der private Austausch darf nicht fehlen

Nicht selten ist es so, dass der soziale Austausch mit den Kollegen über private Dinge im Home-Office zu kurz kommt. Zwar stehen die unterschiedlichen Kommunikationstools zur Verfügung, doch oftmals werden sie zu selten zu diesem Zweck genutzt. So entsteht im Home-Office schnell das Gefühl, isoliert zu sein und das Gefühl der Einsamkeit kann hier die Folge sein. Daher ist es wichtiger denn je, die Pausen oder auch den Feierabend zu nutzen, um sich auch über private Angelegenheiten auszutauschen.



Der Ausbau sozialer Kontakte mit Kollegen, die man eigentlich kaum oder gar nicht kennt, stellt sich im Home-Office oftmals ganz besonders problematisch dar. Während man sich im Büro immer mal wieder über den Weg läuft, in der Küche auf den Kaffee wartet oder gemeinsam vor dem Kopierer steht und sich dort kennenlernt, gibt es diese Zufallsbegegnungen im Home-Office natürlich nicht, oder doch? Doch es gibt sie, dafür haben Startups gesorgt, die sich genau dieser Problematik angenommen haben.



Mit der „Donut“ App bieten sie eine geniale Lösung für dieses Problem. Die App ist eine Erweiterung von Slack. Per Zufallsprinzip werden hier zwei Kollegen zusammengewürfelt, denen dann zum Beispiel ein gemeinsames virtuelles Mittagessen oder Kaffeetrinken ermöglicht wird.