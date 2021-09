Newsblog

Großzügige Spende für den technischen Zug der Freiwillige Feuerwehr Steyr

STEYR. Als großzügiger und treuer Partner für die Freiwillige Feuerwehr Steyr erwies sich einmal mehr Gemeinderätin Rosa Hieß! Im Zuge eins sehr netten Gesprächs mit Gemeinderätin Rosa Hieß, wurde die Frage gestellt: ...

... "Wie es den mit den Umbauarbeiten im Feuerwehrhaus des Technischen Zug steht und ob noch etwas benötigt würde?"



Darauf meinte Markus Schaumberger, Kommandant des Technischen Zug: “Ein neuer Gläserspüler wäre noch das letzte Puzzleteil, was fehlen würde”. Hieß sagte spontan zu diesen sehr großzügigen 2000 € teuren Ankauf zu übernehmen.



Wichtig war ihr, dass die FF Steyr bei der lokalen Wirtschaft in Steyr einkauft. Fündig wurde der Technische Zug bei der Fa. Edlmayr in Münichholz. Der angekaufte Gastro Geschirrspüler ist so konzipiert, dass er nicht nur beim Technischen Zug verwendet werden kann, sondern bei Bedarf in allen Zügen.



Ein großes Dankeschön für die spontane Spende richtete Bezirksfeuerwehrkommandant OBR Gerhard Praxmarer bei der Übergabe am Freitag, 17. September, an die SPÖ Gemeinderätin Rosa Hieß mit den Worten: „Es ist schön, dass unser freiwilliger Einsatz gesehen und gewürdigt wird".