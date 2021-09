Newsblog

FF Schattleiten: Feuerlöscherüberprüfung beim Gasthaus Sternwirt

TERNBERG. Im Ernstfall kann mit einem funktionierenden Feuerlöscher ein Brand in der Entstehung gelöscht oder zumindest eingedämmt werden. Dadurch können Personen und Sachwerte geschützt werden. Damit ein Feuerlöscher im Ernstfall verlässlich funktioniert, ...

... muss dieser alle 2 Jahre von einer Fachfirma überprüft werden.



Gelegenheit dazu haben Sie am Samstag, den 2. Oktober 2021 von 8:00 bis 12:00 Uhr beim Gasthaus Sternwirt in Ternberg. Die Freiwillige Feuerwehr Schattleiten führt gemeinsam mit der Firma CRESU Brandschutztechnik diese Feuerlöscherüberprüfung durch.



Sie können sich dabei auch über die verschiedenen Arten und Einsatzbereiche von Feuerlöschern und Löschdecken informieren und bei Bedarf auch erwerben.



Die Löscher können bereits am Freitag, 01.10.2021 beim GH Sternwirt abgegeben und dann am Samstag bis 12:00 abgeholt werden. Am Samstag werden die Feuerlöscher im Pflichtbereich von der FF Schattleiten zum Teil abgeholt und wieder zurückgebracht.



Jeder der die Feuerlöscher persönlich am Samstag vorbeibringt kann die kurze Wartezeit mit einem Getränk im Gasthaus überbrücken.



Die Kameraden der FF-Schattleiten freuen sich, wenn viele Feuerlöscher überprüft werden und somit auch die Sicherheit in den privaten Haushalten gesteigert wird.

Foto © FF Schattleiten