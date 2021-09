Newsblog

Neues Wechselladerfahrzeug für die Betriebsfeuerwehr BMW Steyr

STEYR. Anfang September 2021 übernahm die Betriebsfeuerwehr des BMW Group Werk Steyr ein Wechselladerfahrzeug von der Werkfeuerwehr BMW München. Darüber hinaus wurde ein Hochvolt Abrollbehälter angeschafft. Somit ist die Betriebsfeuerwehr auch für Fahrzeugbrände von E Autos gerüstet ...

Anfang September konnte die Betriebsfeuerwehr BMW Steyr ein neues Wechselladerfahrzeug (WLF) in den Dienst stellen. Das anfänglich von der Werksfeuerwehr BMW München verwendete Fahrzeug, wurde an den Standort Steyr überstellt.



Neue Technologien bedeuten neue Herausforderungen

Um den neuen Herausforderungen im Bereich der E-Mobilität gewachsen zu sein, wurde das Wechselladerfahrzeug im Werk Steyr in Betrieb genommen. Die Betriebsfeuerwehr BMW Steyr schaffte darüber hinaus einen Hochvolt-Abrollbehälter (AB) an, der bei einem Brand eines Elektrofahrzeuges als Quarantänebehälter dienen kann.

Der AB-Hochvolt bietet auch darüber hinaus vielfältige Einatzmöglichkeiten: Er kann auch zum Transport von unterschiedlicher Materialien, als Pufferspeicher für Schlamm oder kontaminiertes Wasser oder auch als Löschwasserentnahmebehälter verwendet werden.

Optimale Ausbildungen der Mitarbeiter des BMW Group Werk Steyr

Die Mitarbeiter der Betriebsfeuerwehr BMW Steyr bereiteten sich intensiv auf die Inbetriebnahme des neuen Einsatzfahrzeuges vor: Einige Mitarbeiter absolvierten in Zusammenarbeit mit einem Gastausbilder den Kranführerschein (> 30mt). Auch mit dem neuen Einsatzfahrzeug wurden bereits Übungen abgehalten.



Beschreibung WLF Betriebsfeuerwehr BMW Steyr

Fahrgestell: Mercedes ATEGO 1828

Baujahr: 2000

Leistung: 205 KW

Leergewicht: 9100 kg

Nutzlast: 8900 kg

Höchstzulässiges Gesamtgewicht: 18.000 kg



PALFINGER-Kran Type PK 7000

Hydraulischer Ausschub max. Reichweite 10,8 m

Lastmomente 2960 kg – 1160 kg (je nach Ausladung)

Zweifache Abstützung

PALFINGER-Hakenlift Palift PLT 15

Hub- und Kippkraft bis 19 to

Hakenhöhe hydraulisch verstellbar

Abrollbehälter Hochvolt

Außenmaße: 6200 x 2550 x 1780

Volumen: 20 m³

Leergewicht: 2950 kg

Gesamtmasse: ca. 15 to Nutzlast: ca. 12 to

Fotos © BMW Motoren GmbH