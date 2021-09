Newsblog

Leerstehendes Bauernhaus geriet in Vollbrand

ROHR. Aus bislang unbekannter Ursache brach am 25. September 2021 gegen 22:30 Uhr in einem leerstehenden Bauernhaus in Rohr im Kremstal ein Brand aus. Als die Feuerwehren (Alarmstufe II) eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand ...

Insgesamt waren bei den Löscharbeiten zehn Feuerwehren mit 20 Fahrzeugen und etwa 135 Mann im Einsatz.

Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.



Fotos © FF Pfarrkirchen