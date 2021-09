Newsblog

Ochse aus Güllegrube gerettet

TERNBERG. Am Wahlsonntag (26. Sept.) in den Vormittagsstunden, wurde die Feuerwehr Ternberg zu einer Tierrettung gerufen. Bei einem nahe gelegenen Bauernhof fiel ein Ochse in die Güllegrube und konnte von den Besitzern aus eigener Kraft nicht mehr aus seiner misslichen Lage befreit werden ...

Mithilfe einiger Holzpfosten und Muskelkraft konnte das Tier wieder befreit werden. Der zur Sicherheit verständigte Tierarzt untersuchte nach der Rettungsaktion den Ochsen, der glücklicherweise nicht verletzt wurde.

25 Einsatzkräfte der Feuerwehr Ternberg waren mit drei Fahrzeugen im Einsatz.