Impf-Bus macht bei der Fach­hoch­schu­le Station

STEYR. Der Impf-Bus macht wieder Station auf dem Steyrer Fachhochschul-Campus III an der Gaswerkgasse. Am Freitag, 1. Oktober, in der Zeit von 13 bis 15 Uhr können sich Interessierte ohne Anmeldung bzw. ohne Terminvereinbarung gegen Corona impfen lassen ...

Zur Immunisierung werden die Impfstoffe von Pfizer und Johnson & Johnson angeboten.

Bitte die E-Card, einen Lichtbildausweis und eventuell einen internationalen Impfpass mitbringen.