Österreichische Wasserrettung ÖWR: Experten für das Fließwasser ausgebildet

STEYR/GARSTEN. Nachdem im Jahr 2003 die Wildwassergruppe der Oberösterreichischen Wasserrettung gegründet wurde, werden nunmehr jährlich Rettungsschwimmer für die Bereiche Fließ- und Wildwasser ausgebildet ...

Vom 17.09.2021 - 19.09.2021 fand in Garsten / Steyr der heurige Fließwasserretter-Kurs statt.



Am PC als Online-Schulung begann die Spezialausbildung mit Gewässerkunde, Sicherungs- u. Bergemethoden. Zeichen und Signale, Knotenkunde und das Rechtliche kam auch nicht zu kurz. Als Grundlage für eine mögliche weitere Ausbildung - dem Wildwasserretter - wurde den 21 Anwärtern viel Durchhaltevermögen abverlangt.



Die Flüsse Steyr und Enns als perfekter Übungsort

Die Aufgaben, welche an die zukünftigen Fließwasserretter gestellt wurden, waren unterschiedlich. Es wurden Sicherungs- und Rettungstechniken geübt, eine Seilfähre aufgebaut und an den Ausläufen der Steyrer Wehren Gefahren erkannt und analysiert. Auch wurden die ersten Erfahrungen mit dem sprichwörtlichen "Weißwasser" gemacht.



Erfolgreiche Kooperation als Wegweiser für die Zukunft

Was vor Jahren begonnen wurde, setzte sich auch im heurigen Jahr fort, so folgten 4 Kameraden der Wiener Wasserrettung der Einladung aus Oberösterreich. Im Namen des Landesverbandes Oberösterreich gratuliert Herr Ramsner Dietmar Landesreferent für Wildwasser den neuen Fließwasserrettern zu Ihrer erbrachten Leistung, wünscht Ihnen unfallfreie Einsätze und bedankt sich bei allen Teilnehmern und Ausbildnern für den reibungslosen und professionellen Ablauf dieses Fließwasserkurses.



Die Ortsstelle Steyr gratuliert der Kameradin Karrer Jana sehr herzlich zur bestandenen Ausbildung zum Fließwasserretter!



