Brand griff auf Hausfassade über

STEYR-LAND. Am Sonntag (3. Okt.) Nachmittag brach am Standort der Altpapiercontainer beim Technologie- und Dienstleistungszentrum Ennstal (TDZ) in Reichraming aus bislang unbekannter Ursache ein Brand aus, der gegen 15:20 Uhr entdeckt wurde. Aufgrund der massiven Hitzeentwicklung ...

geriet der Vollwärmeschutz des Objekts unmittelbar hinter den Containern sowie die Überdachung der Stellfläche ebenfalls in Brand. Bevor der Brand von den alarmierten Feuerwehren Reichraming und Großraming gelöscht werden konnte, breitete sich der Brand bereits auf einer Fläche von mindesten 30 m2 der Fassade aus.

Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.