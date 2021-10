Newsblog

Blümel­huber­berg am Wochen­ende gesperrt

STEYR. Wegen Bauarbeiten am neuen Fußgänger- und Radfahrerübergang Posthofberg soll der Bereich der Baustelle laut Zeitplan am kommenden Wochenende von Freitag (8. Oktober), 16 Uhr, bis voraussichtlich Montag (11. Oktober), 5 Uhr am Morgen, komplett gesperrt werden ...

Sollte die notwendige Festigkeit des Betondrucks nicht erreicht werden, muss die Sperre um eine Woche verschoben werden.