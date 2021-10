Newsblog

Eislauf­platz am Steyrer Stadt­platz geht in die fünfte Runde

STEYR. Von 30. Dezember 2021 bis 30. Jänner 2022 wird’s wieder frostig am Steyrer Stadtplatz: Der Curling Club Steyr lädt zum bereits fünften Mal Eissportler aus der gesamten Region zu Eislaufen, Curling und Stockschießen ...

„Nach einem Jahr pandemiebedingter Pause sind wir wieder heiß aufs Eis und freuen uns auf den fünften Anlauf. Und das ausgebuchte Curlingturnier und bereits unzählige gebuchte Stockbahnen sagen uns, dass unsere Gäste eine Neuauflage genauso sehr herbeisehnen!“, sagt CC Steyr-Präsident Peter Kramlinger.

Eisstockbahnen heiß begehrt, Buchung läuft ab sofort

Der größte Publikumsmagnet wird auch heuer wieder das Eisstockschießen sein. Der CC Steyr konnte in den vergangenen Jahren rund 700 Moaschaften begrüßen, auch heuer rechnen die Curler wieder mit ausgebuchten Bahnen.

Peter Kramlinger: „Durch eine zusätzliche Woche können wir dieses Jahr insgesamt 300 Moaschaften beherbergen. Unsere Firmenevents sind bereits gut gebucht und auch bei privaten Einzelbuchungen spüren wir erneut großes Interesse.“. Kramlinger empfiehlt, bei Interesse bald zu buchen, unter 0660/3161690 laufen alle Anfragen telefonisch oder per Whatsapp zusammen.

Firmenveranstaltungen am Stadtplatz

Freie Termine gibt es noch für Firmen und Vereine. Organisator Christoph Janisch hebt die Attraktivität von Firmenveranstaltungen am Innenstadteislaufplatz hervor: „Unsere Anlage ist nicht nur der ideale Ort, um Kunden oder Mitarbeiter zu einem geselligen Zusammensein einzuladen. Sie ist auch ein toller Ort, um werblich in Erscheinung zu treten und sich damit gleichzeitig für den Steyrer Sport zu engagieren.“

Für Interessierte Unternehmen schnürt der CC Steyr auch weiterhin attraktive Pakete. „Es ist für jeden was dabei: Von Produktpräsentation bis zu Incentives sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt!“

Eislaufen für Schulen heuer erstmals gratis!

„Unsere Schülerinnen und Schüler mussten in den letzten Monaten auf sehr viel verzichten. Wir haben uns daher entschlossen, das Eislaufen für Schulklassen heuer gratis anzubieten. Außer einer eventuellen Leihgebühr für Schlittschuhe fallen keine Kosten an!“ sagt Kerstin Wojakov, die gleichzeitig Ansprechpartnerin für die Anmeldung bleibt. "Um Vorreservierung bitten wir auch dieses Jahr, damit auch genug Platz für alle jungen Eissportler bleibt!“.

3G-Regel für sicheren Spaß am Eis

Die Benützung des Eislaufplatzes wird –so keine strengeren Regeln schlagend werden- nur unter Einhaltung der aktuell gültigen 3G-Regeln möglich sein. „Es ist uns wichtig, dass wir unseren Besuchern den bestmöglichen Schutz gewährleisten. Wir werden daher ein besonderes Augenmerk auf die Einhaltung der 3G-Regel legen und den Vorplatz auch so gestalten, dass alle Besucher zügig, aber sicher zum Spaß am Eis kommen.“, sagt Kramlinger.

Teilnehmerrekord bei Iron Trophy

Innerhalb weniger Stunden ausgebucht war die Iron Trophy, das Curlingturnier des CC Steyr am Stadtplatz. „Wir freuen uns heuer über ein sensationelles Teilnehmerfeld mit 16 Teams aus sieben Nationen.“, sagt Turnierleiter Alexander Piesinger. Erstmals werden dieses Jahr auch Teams aus Schottland und Schweden teilnehmen. „Wir konnten uns Dank eines tollen Rahmenprogramms und der einmaligen Kulisse bei uns am Stadtplatz einen Ruf in der Curlingwelt erarbeiten. Jedes Jahr schreiben uns Interessenten rund um den ganzen Globus an. Mit sechs österreichischen Teams, die gleichzeitig um den Open-Air-Staatsmeistertitel rittern, und zehn internationalen Mannschaften sind heuer wieder tolle Bewerbe zu erwarten.“, so Piesinger weiter, der sich auch über den touristischen Mehrwert für die Stadt freut. „Alleine das Turnierwochenende bringt der Stadt 320 Nächtigungen, es ist ein echter Mehrwert für die Steyrer Wirtschaft!“

Von Donnerstag, 6. Jänner bis Sonntag, 9. Jänner wird am Stadtplatz fast durchgehend Curling gespielt, für Zuseher werden die Tribünen heuer besonders adaptiert. CCS-Präsident Peter Kramlinger: „Das gesamte Areal wird heuer noch besucherfreundlicher gestaltet. Unser Verein wächst kontinuierlich. Das tut er vor allem wegen Zusehern bei der Iron Trophy, bei denen das Interesse an Curling geweckt wird. Daher werden wir dieses Jahr besonders auf das Zuseherwohl achten.“

Für Curling-Interessierte gibt es auch dieses Jahr wieder die Gelegenheit, am Stadtplatz selbst den Besen zu schwingen. Kramlinger: „Am Mittwoch, 5. Jänner stehen unsere Mitglieder ab 16 Uhr am Stadtplatz bereit. Wir freuen uns auf viele Interessierte!“

Ehrenamtstag

Neu im Programm ist der Ehrenamtstag. „Wir möchten uns damit bei allen bedanken, die während der Monate der Pandemie ihre Zeit der Allgemeinheit geopfert haben. Nirgendwo wird so viel ehrenamtliche Arbeit geleistet, wie in Oberösterreich. Das ist etwas Besonderes und dafür möchten auch wir Danke sagen!“, erklärt Organisator Philipp Eichinger.

Der Curlingclub öffnet daher am Sonntag, 23. Jänner für alle Ehrenamtlichen kostenlos die Pforten, am Abend werden Hilfsorganisationen zum kostenlosen Eisstockschießen geladen. „Soziales Engagement ist uns wichtig, daher werden wir an diesem Tag eine Spendenbox aufstellen und für benachteiligte Kinder in der Region sammeln. Damit das Geld auch ankommt, stellen wir den gesammelten Betrag dem Round Table 7 zur Verfügung.“, sagt Präsident Peter Kramlinger abschließend.