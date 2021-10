Newsblog

Neuer Hofladen DER HOFFALTER in Steyr

STEYR. Am 1. Oktober 2021 wurde in Steyr in der Steyrecker Straße 1 der neue Hofladen „Der Hoffalter“ eröffnet! Claudia Wiesenberger und Andreas Moser erfüllten sich ihren langersehnten Traum, und realisierten diesen nach langer Planung und mit viel Herzblut direkt neben dem eigenen Bauernhof ...

„Unser Ziel ist es, die Wertschätzung der mit viel Leidenschaft erzeugten (Bio-)Produkte unserer vielen Partner aus der Region zu fördern und sie damit vor allem zu unterstützen.“, schildert Claudia Wiesenberger. Andreas Moser kann aus eigener Erfahrung sprechen. Er begann 2012 mit der Bewirtschaftung der stillgelegten Landwirtschaft und ist seit dem mit Leib und Seele Bio-Bauer. Mit dem Hofladen soll unter anderem der Verkauf der eigenen Produkte beworben werden.

Besonders viel Wert wird auf Nachhaltigkeit gelegt. Viele Produkte werden in Lebensmittelspender angeboten. Wenn keine eigenen Behälter mitgebracht wurden, können Gläser und Papiertaschen vor Ort erworben werden.

Jeder einzelne Kunde kann durch den Kauf von regionalen Produkten im Hofladen einen wesentlichen klimafreundlichen Beitrag leisten. Es kann sowohl bar als auch mit Bankomatkarte bezahlt werden. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Samstag jeweils von 8 - 20 Uhr.

Der Hoffalter - Die Vielfalt aus der Natur

Claudia Wiesenberger & Andreas Moser

Steyrecker Straße 1/2

4400 Steyr

Telefon: 0650 – 289 19 04

Web: www.hoffalter.at

E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!