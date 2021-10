Newsblog

Entwurzelte Bäume be­schä­dig­ten Straße

STEYR/GARSTEN. Am Montag, den 18. Oktober. um 10:53 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Schwaming zu einem technischen Einsatz "Baum auf Straße" alarmiert. Aufgrund einer gleichnamigen Adresse im Einsatzbereich der FF Steyr (LZ4) wurde der Einsatz von den bereits anwesenden Kameraden aus Steyr übernommen ...

Zwei Bäume waren in eine angrenzende Wiese gestürzt, dabei wurde die Straße in Fahrtrichtung Schloss Rosenegg teilweise weggerissen. In Absprache mit dem Bürgermeister, wurde entschieden die Straße abzusperren. In Zusammenarbeit mit Mitarbeitern des Bauhofes wurde eine Umleitung eingerichtet. Nach rund einer Stunde konnte der Einsatz wieder beendet werden.

ACHTUNG: Die Roseneggstraße bleibt auf unbestimmte Zeit gesperrt. Die Zufahrt zum Schloss Rosenegg ist solange nur über die Fischerstraße (Kruglwehr) möglich.