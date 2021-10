Newsblog

SPÖ Steyr begeht Totengedenken vor der Feuerhalle

STEYR. Das Totengedenken am Allerheiligentag hat für die Steyrer SPÖ Tradition. „Jede und jeder ist willkommen, an der Feier teilzunehmen, sie findet am Montag, 1. November, um 10.30 Uhr vor der Feuerhalle am Urnenfriedhof statt“, sagt der designierte Steyrer Bürgermeister, Markus Vogl ...

Fahnenträgerinnen und Fahnenträger der Roten Falken sorgen für einen würdigen Rahmen. Die stimmungsvolle musikalische Begleitung übernimmt die Stadtkapelle Steyr. Vizebürgermeisterin Anna-Maria Demmelmayr, Vizebürgermeisterin a.D. Ingrid Weixlberger und BSA-Vorsitzender Jürgen Unger-Ellmaier tragen lyrische Texte vor.