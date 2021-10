Newsblog

Brand eines Müllcontainers griff auf Fassade über

LINZ-LAND. Am Montag (25. Okt.) um 12.05 Uhr wurde die Feuerwehr Dietach zu einem Brandeinsatz in den Fachmarktring alarmiert. Dort war ein Müllbehälter in Brand geraten. Das Feuer hatte bereits auf die Wandverkleidung des angrenzenden Gebäudes übergegriffen ...

Der Brand konnte rasch gelöscht werden. Nach Öffnung der Fassade und dem Löschen der darunter befindlichen Glutnester konnte der Einsatz beendet werden.