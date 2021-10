Newsblog

1,5 Promille: Überholmanöver endet im Bachbett

KIRCHDORF. Ein 49-jähriger Mann aus dem Bezirk Kirchdorf lenkte am 29. Oktober kurz nach 19 Uhr seinen Pkw auf der Schlierbacher Landesstraße von Kremsmünster kommend Richtung Wartberg. Bei Straßenkilometer 3,3 schloss er im Gemeindegebiet von Kremsmünster auf eine Fahrzeug-Kolonne auf, ...

die hinter einem Traktor nachfuhr. In seinem Fahrzeug befanden sich drei weitere Insassen. Unmittelbar vor ihm lenkte ein 28-jähriger Mann aus dem Bezirk Kirchdorf seinen Pkw, indem sich seine 29-jährige Lebensgefährtin und ihre zweijährige Tochter befanden.

Der 49-Jährige setzte an, um die Kolonne zu überholen, zeitgleich bog der 28-Jährige im dortigen Bereich nach links ab. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß wodurch der Pkw des 28-Jährigen über den rechten Fahrbahnrand in die angrenzende Wiese geschleudert wurde. Der Pkw des 49-Jährigen wurde über die am linken Fahrbahnrand befindliche Leitschiene katapultiert und kam nach etwa 30 Metern in einem fünf Meter unterhalb der Fahrbahn befindlichen Bachbett auf dem Dach zum Liegen.

Der 49-Jährige konnte von Ersthelfern der Feuerwehr aus dem demolierten Fahrzeug geborgen werden. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,5 Promille, weshalb er den Führerschein an Ort und Stelle abgeben musste. Die vier Insassen brachte die Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus.

Aufgrund der austretenden Flüssigkeit des Pkw, welcher im Bachbett lag, errichtete die Feuerwehr eine Ölsperre. Nach Rücksprache mit der Bezirkshauptmannschaft Kirchdorf verständigten die Polizisten ein Entsorgungsunternehmen, welches die Absaugung des verunreinigten Wassers vornahm.

Die Schlierbacher Landesstraße war für die Dauer von zwei Stunden gesperrt.