Eingeraucht und ohne Schein mit 122 km/h durch 70er Zone

LINZ-LAND. Eine Polizeistreife führte am 30. Oktober auf der B1 in Asten Geschwindigkeitskontrollen durch. Gegen 17 Uhr wurde ein 34-jähriger Autolenker aus Salzburg in einer 70er-Zone mit 122 km/h gemessen und angehalten. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann keine Lenkberechtigung besitzt, ...

da ihm diese bereits entzogen wurde. Aufgrund des Verdachtes einer Suchtgiftbeeinträchtigung wurde ein freiwilliger Urintest durchgeführt, welcher ein positives Ergebnis auf THC aufwies. Bei einer amtsärztlichen Untersuchung wurde die Fahruntauglichkeit festgestellt. Er wird angezeigt.