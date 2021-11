Newsblog

Pflegerin des Diebstahls verdächtig

STEYR-LAND. Eine 39-jährige slowakische Pflegerin war von 15. bis 22. September 2021 über eine Agentur als Pflegerin für eine 67-jährige bettlägrige Frau aus dem Bezirk Steyr-Land tätig. Die 39-Jährige ist verdächtig, in dieser Zeit zahlreiche Gegenstände (u.a. Staubsaugerroboter inkl. Ladestation, Besteck und Münzgeld) aus der Wohnung der Frau, ...

die dort mit ihrem Ehemann wohnt, gestohlen zu haben. Dem Ehepaar ist ein Schaden in der Höhe von etwa 1.000 Euro entstanden. Die Pflegerin ist weiters verdächtig, 250 Euro Bargeld aus der Geldtasche des Ehemannes gestohlen zu haben. Nachdem dieser den Gelddiebstahl am 23. September 2021 bei der Polizei angezeigt und dies zu Hause erzählt hatte, gab die Pflegerin gegenüber ihm an, dass sie das Geld im Nachtkästchen von dem Mann gefunden habe. Daraufhin gab sie ihm das Geld zurück.

Die Pflegerin soll auch die Pflege der 67-Jährigen vernachlässigt haben. Nachdem die Vorfälle bekannt wurden, reiste die 39-Jährige überstürzt ab. Die Verdächtige wird wegen Diebstählen und Vernachlässigen der Pflege nach Abschluss der Erhebungen der Staatsanwaltschaft Steyr angezeigt.