Pkw kam von Straße ab und überschlug sich

MARIA NEUSTIFT. Am Sonntag, (14.Nov.) in den frühen Morgenstunden wurden die Feuerwehren Moosgraben und Maria Neustift zu einem Einsatz mit dem Stichwort „Verkehrsunfall Aufräumarbeiten“ im Bereich des unteren Moosgrabens alarmiert ...

Beim Eintreffen der FF Maria Neustift waren die Kameraden der FF Moosgraben bereits am Einsatzort und klärten über folgende Lage auf: Ein Lenker überschlug sich mit seinem Fahrzeug in der Nähe der Kreuzung „Wirtslangeck“. Der leicht verletzte Lenker befand sich aktuell bei einem nahegelegenen Landwirt, von wo aus er medizinisch betreut wurde.



Zu diesem Zeitpunkt war es noch unklar, ob der der Lenker der einzige Insasse des PKWs war, worauf eine Suchaktion in der Nähe der Einsatzstelle gestartet wurde. Nach kurzer Zeit konnte aber Entwarnung gegeben werden, keine weiteren Personen waren abgängig.



Nachdem die Einsatzstelle von der Polizei freigegeben wurde, begann die Bergung des Fahrzeuges mittels Traktors.



Der Einsatz konnte um 07:35 Uhr beendet werden. Seitens FF-Maria Neustift standen 23 Mitglieder im Einsatz.



Fotos © FF Maria Neustift