Zusätzliche Impf­termine an Wochen­enden im Amts­ge­bäude Reit­hoffer

STEYR. Im Amtsgebäude Reithoffer an der Pyrachstraße gibt es ab kommendem Wochenende ein erweitertes Corona-Impfangebot: Am 20., 21. und 28. November sowie am 11., 12., 18. und 19. Dezember ist die Impfstraße jeweils zwischen 9 und 12 sowie 13 und 16 Uhr geöffnet ...

Für die Impfung benötigt man einen Termin, der über die Homepage www.oberoesterreich-impft.at gebucht werden kann.