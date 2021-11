Newsblog

Schneefahrbahn: Schwerer Verkehrsunfall in Kleinraming

KLEINRAMING. Ein 17-jähriges Mädchen aus dem Bezirk Amstetten lenkte am Freitag (26. Nov.) gegen 10:50 Uhr ihren Pkw auf der Ramingtalstrasse von Kleinraming kommend in Richtung Maria Neustift. Am Beifahrersitz befand sich ihre 15-jährige Schwester ...

Vermutlich aufgrund von Schneematsch dürfte der Pkw ins Schleudern geraten sein und prallte rechts gegen die Böschung.



Der Pkw stieß in der Folge gegen einen Betondeckel eines Wasserdurchlaufes und landete dadurch am Dach, wo er, wieder zurück auf der Fahrbahn, bei der gegenüberliegenden Leitschiene zum Stillstand kam. Die beiden Frauen wurden unbestimmten Grades verletzt und vom Roten Kreuz ins Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum nach Steyr gebracht.



Die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme und anschließenden Bergung des Fahrzeuges für den Verkehr gesperrt.



Die Freiwillige Feuerwehr Ebersegg war mit 11 Mann und 2 Fahrzeugen im Einsatz



Fotos © FF Ebersegg