Kleinreifling: Autolenkerin bei Unfall fast in Stausee gestürzt

KLEINREIFLING. Am Freitag (26. Nov.) um 11:30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Kleinreifling zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Ein Pkw drohte im Bereich der örtlichen Seewiese in den Stausee zu kippen. Die Lenkerin kam vermutlich aufgrund der rutschigen Fahrbahn durch die winterlichen Verhältnisse von der Straße ab und blieb an der Uferböschung hängen ...

Die Frau wurde dabei nicht verletzt und konnte sich selber durch die Beifahrertür befreien und sich somit ein Bad in der Enns ersparen.



Die Florianis sicherten das Fahrzeug und halfen beim Abtransport durch einen Abschleppdienst. Die Feuerwehr Kleinreifling war mit 12 Mann und zwei Fahrzeugen rund 1,5 Stunden im Einsatz.



Fotos © FF Kleinreifling