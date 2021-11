Newsblog

Großer Andrang bei Kinder-Impfungen in Steyr

STEYR. Am vergangenen Samstag war es in Steyr erstmal möglich, fünf bis elfjährige Kinder gegen das Corona-Virus zu impfen. 228 Kinderimpfungen wurden dabei vom Team des Roten Kreuzes und des Magistrates Steyr durchgeführt. Ein kindgerechtes Ambiente machte den Pieks für die Kinder so angenehm wie möglich ...

Bei der ebenfalls am vergangenen Samstag durchgeführten PopUp Impfung im Citypoint war der Andrang groß. Dabei nahmen knapp 600 Personen Wartezeiten von teilweise mehr als einer Stunde in Kauf. Von den 584 Impfungen waren 95 Erstimpfungen, 99 bekamen die zweite Dosis und 390 Menschen ließen sich den dritten Stich verabreichen.