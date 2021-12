Newsblog

Pkw kam von Fahrbahn ab

HAIDERSHOFEN. Am Montagnachmittag (29. Nov.) wurde die Feuerwehr Haidershofen zu einer Fahrzeugbergung nach einem Verkehrsunfall in Dorf an der Enns alarmiert. Aus bisher unbekannter Ursache kam ein Autofahrer von der Fahrbahn ab ...

und blieb im Feld stehen. Die Feuerwehr Haidershofen barg das verunfallte Fahrzeug und reinigte die Fahrbahn.