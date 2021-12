Newsblog

88-jährige Steyrerin stürzte mit Pkw in die Enns

STEYR. Heute (3. Dez.) gegen 15 Uhr stürzte am Ennskai in Steyr eine 88-jährige Steyrerin samt ihrem Pkw - vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers - in die Enns. Die verständigte Feuerwehr barg zuerst die Frau und anschließend ihr Fahrzeug ...

Die Lenkerin wurde nicht verletzt, der Pkw wurde beschädigt und abgeschleppt.