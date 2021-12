Newsblog

Landes­weite Impf­aktions­woche geplant

OÖ. Oberösterreichs Gemeinden und Städte planen eine Woche vor Weihnachten eine große Impfaktion. Vom 13. bis zum 19. Dezember soll die Corona-Schutzimpfung im Rahmen einer Schwerpunktwoche verstärkt beworben werden. Zudem kommt ein Impfbus für Kinder ...

Das Land Oberösterreich ruft die Woche vor Weihnachten zur Impfaktionswoche aus. In Abstimmung mit Gemeinde- und Städtebund, der Ärztekammer und den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten läuft der Schwerpunkt unter dem Motto „Unsere Städte – Unser Gemeinden – Untere Gemeinschaft – Unsere Gesundheit“. Das Landesfeuerwehrkommando will die Aktion organisatorisch unterstützen. Möglichst viele Gemeinden sollen in dieser Woche Impfungen anbieten.

„Gemeinsamer Kraftakt“

„Kurz vor Weihnachten wollen wir die Impfung noch näher zu den Menschen bringen“, so Landeshauptmann Thomas Stelzer und Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (beide ÖVP) am Freitag. Gemeinden, Städte sowie Ärztinnen und Ärzte werden um breite Unterstützung gebeten. Gehofft wird auf eine große Beteiligung. Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ), der auch Präsident des Städtebundes in Oberösterreich ist, spricht von einem gemeinsamen Kraftakt. Durch die Aktion würden rasch und unkompliziert Impfangebote gestellt.

Organisation vor Ort

Das Land wird die Impflogistik stellen und die Impfdosen stellen. Organisiert werden die Impfangebote aber vor Ort durch die Gemeinden. Sie sollen unter Einbindung der Ärztekammer niedergelassene Ordinationen für die Durchführung der Impfungen einbinden. Die freiwilligen Feuerwehren wollen etwa Ordnerdienste übernehmen.

Neue Hotline für Eltern und Kinder

Ein Impfbus des Landes wird künftig auch für Kinder-Corona-Impfungen eingesetzt. Laut Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander bieten darüber hinaus 13 öffentliche Impfstandorte eigene Termine für die Kinder-Corona-Impfung an. Auch bei Hausärzten seien weiterhin Impfungen für Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren möglich. Neu ist jetzt eine eigene Hotline für Schüler und Eltern, die unter 0732 70 71 9222 über die Impfung und Termine informiert.

Quelle: ooe.orf.at