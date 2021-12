Newsblog

Lkw kollidierte mit Heck eines Klein­trans­porters

STEYR-LAND. Ein 41-Jähriger Mann aus dem Bezirk Steyr-Land fuhr mit seinem Transporter am 9. Dezember gegen 7 Uhr auf der L1372 in Schiedlberg Richtung Sierning. In einer leichten Rechtskurve brach das Heck des Transporters nach links aus und ragte über die Fahrbahnmitte ...

Ein entgegenkommender 50-jähriger Lkw-Fahrer aus dem Bezirk Steyr-Land kollidierte frontal mit dem Heck des Transporters.

Die FF Schiedlberg sicherte die Unfallfahrzeuge und sperrte den betroffenen Fahrbahnabschnitt in Zusammenarbeit mit der Exekutive. Die Patienten-Erstversorgung wurde vom Roten Kreuz durchgeführt. Der 41-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung ins Klinikum Steyr gebracht.

Im Anschluss wurde die Straße gereinigt und das Abschleppunternehmen bei der Bergung des Fahrzeuges unterstützt. Nach rund 1,5 Stunden konnte der Einsatz wieder beendet werden.