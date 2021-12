Newsblog

Personen­rettung in Dietach

STEYR-LAND. Am Freitag, 10. Dezember um 17.24 Uhr, wurde die Feuerwehr Dietach zu einer Türöffnung in die Niedergleinkerstraße alarmiert. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle stellte der Einsatzleiter fest, das eine hilflose Person in der Wohnung lag. Notarzt und Rotes Kreuz waren bereits vor Ort ...

Um so raschest möglich zur verunfallten Person vordringen zu können, wurde über ein Fenster ein Zugang hergestellt und in der Folge die Haustüre aufgesperrt. Die Versorgung der Person erfolgte durch Notarzt und Rotes Kreuz.

Nachdem das Fenster wieder provisorisch mit einer Plane verschlossen wurde, war der Einsatz nach ca. 30 Minuten beendet.