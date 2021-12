Newsblog

Virtueller Adventkalender ermöglicht Einblicke in die Mittelschule Bad Hall

Als Alternative zum geplanten Weihnachts-Tag-der-offenen-Tür, der aufgrund der Pandemie leider verschoben werden musste, bietet die Mittelschule Bad Hall einen virtuellen Adventskalender in den digitalen Medien an ...

Seit dem 1.12. wird täglich ein Türchen geöffnet. Dahinter verbergen sich Kurzvideos, in denen die Lernenden und Lehrenden über die neuartigen Angebote und die vielfältige Arbeit in der Mittelschule Bad Hall informieren. Selbstverständlich sind die Videos auch nach der Adventszeit auf der schuleigenen Homepage (www.ms-badhall.at) und in den diversen digitalen Medien zugänglich.

www.ms-badhall.at

www.facebook.com/msbadhall

www.instagram.com/msbadhall

Ein Ort zum Lernen, eine Welt zum Sein!

Sollten Sie Interesse an der Mittelschule Bad Hall haben, scheuen Sie sich nicht, einfach dort anzurufen (07258 7758) oder ein E-Mail (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ) zu schreiben. Bei Bedarf ist es nach dem Lockdown auch möglich, individuelle Termine für eine Besichtigung zu vereinbaren.

Lernen ist Begegnung, daher freuen sich die Lehrerinnen und Lehrer schon sehr auf ein Kennenlernen in der Mittelschule Bad Hall: ein Ort zum Lernen, eine Welt zum Sein!



Das gesamte Team der Mittelschule Bad Hall wünscht eine friedvolle Adventszeit, frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr!

Foto © Mittelschule Bad Hall