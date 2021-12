Newsblog

Stadtbus: neue Linien werden vorgestellt

STEYR. Ab Beginn des neuen Jahres werden in Steyr neue Linien des Stadtbusses betrieben. Diese Linien werden den Fahrgästen am 18. und am 20. Dezember 2021 vorgestellt. Die Einkaufslinie mit der Nummer 10 wird am 18. Dezember präsentiert. Sie startet an der Haltestelle Bahnhof um 8.30 Uhr ...

und wird bis 17.55 betrieben. Die Buslinie 10 verkehrt zwischen 8.30 Uhr und 12.30 im 15-Minuten-Takt, zwischen 13 Uhr und 17.30 Uhr im 30- Minuten-Takt. Ab Neujahr wird diese Linie immer samstags unterwegs sein.

Die neuen Abendlinien mit den Nummern 20 und 21 werden am 20. Dezember 2021 jeweils um 18 Uhr und 19 Uhr vorgestellt. Abfahrt ist beim Bahnhof.

Die genauen Fahrpläne der neuen Linien mit allen Haltestellen findet man auf der Homepage der Stadtbetriebe Steyr www.stadtbetriebe.at. Die neuen Linien können an den Präsentationstagen gratis benützt werden.