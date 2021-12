Newsblog

Yes we care: Corona-Gedenken am 19. und 23. Dezember

STEYR. Nicht nur in Wien wird am Abend des 4. Adventsonntags ein Lichtermeer veranstaltet. Auch in Steyr setzt man um 18 Uhr 30 beim Roten Brunnen ein stilles Zeichen für Solidarität. Unter dem Slogan „Yes, we care“ soll den Covid-19 Todesopfern und den Erkrankten gedacht werden …

und denjenigen gedankt werden, die sich seit dem Beginn der Pandemie in Krankenhäusern, Pflegeheimen, in Test- und Impfstraßen für die Gesellschaft einsetzen: Pflegerinnen und Pflegern, Ärztinnen und Ärzten, den Mitarbeiterinnen und ehrenamtlichen Helfern des Roten Kreuzes und vieler anderer Organisationen – und vielen anderen Menschen, die in schwierigen Zeiten ihren Beitrag zur Bewältigung der Krise leisten.



Es gibt keine Ansprachen und keinen Umzug, jeder ist willkommen, der mit seiner Anwesenheit und einer Kerze ein Zeichen für Verantwortung, Rücksichtnahme und Respekt setzen will.

Yes, we care: Sonntag, 19. Dezember, 18 Uhr 30, Roter Brunnen, Steyr.

Yes, we care: Donnerstag, 23. Dezember, 18 Uhr, Rathaus Steyr