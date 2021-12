Newsblog

Kaminbrand in Garsten

STEYR-LAND. Am Samstag (18. Dez.), wurde die Feuerwehr Garsten um 20:02 Uhr zu einem Kaminbrand in die Maurus-Gordon-Straße alarmiert. Bei der Erkundung wurden auf der Außenseite des Kamins an der Putzoberfläche Temperaturen über 90°C ...

gemessen und im Kaminrohr waren glosende Rückstände zu seheh. Das Heizungssystem wurde außer Betrieb genommen. Gemeinsam mit dem Rauchfangkehrer wurde der Kamin inspiziert. Laut Rauchfangkehrer mussten beim Brand im Kaminrohr, Temperaturen weit über 600°C vorhanden gewesen sein. Die Verfärbungen des Rohres belegten dies.

Nach rund einer Stunde konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken.