Fußgängerin bei Unfall verletzt

STEYR-LAND. Ein 73-Jähriger Mann aus Steyr lenkte am 22. Dezember gegen 8:50 Uhr seinen PKW auf der B 139 in Rohr im Kremstal in Richtung Kematen an der Krems. Unmittelbar nach einer Durchfahrt durch eine Unterführung querte eine Fußgängerin plötzlich die Bundesstraße. Trotz des Ausweichmanövers ...

des Lenkers kam es zur Kollision. Die 70-Jährige aus dem Bezirk Steyr-Land stürzte zu Boden und schlug mit dem Kopf am Asphalt auf. Die Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber in den MedCampus III nach Linz überstellt.