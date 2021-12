Newsblog

Auto stürzte 200 Meter tief in den Garstnerbach

STEYR-LAND. Aufgrund des Eisregens kam ein Pkw am Abend des 23. Dez. von der Fahrbahn ab. Die Feuerwehr Aschach wurde um 21.45 mit dem Einsatzstichwort "Verkehrsunfall Aufräumarbeiten" in die Schulstraße Höhe Firma Schmiedhuber alarmiert. Beim Eintreffen am Einsatzort ...

stellte der Einsatzleiter fest, dass ein Fahrzeug ca. 200 Meter über die abfallende Wiese in den Garstnerbach geschlittert war und dass sich keine Personen mehr im Fahrzeug befanden. Eine schwer verletzte Person musste mittels Schaufel- und Korbtrage aus dem Uferbereich gerettet werden. Alle drei Insassen wurden mit der Rettung ins Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr eingeliefert.

Die Florianis bargen das Fahrzeug mit der Seilwinde des Löschfahrzeuges und übergab es an da Abschleppunternehmen. Die Feuerwehr Aschach war mit 22 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen im Einsatz.