Newsblog

Kraftquelle für pflegende Angehörige in fordernden Zeiten

STEYR. Angehörige zu pflegen, ist eine Herausforderung. Corona belastet dabei zusätzlich. „Pflegende leisten täglich Enormes, verabsäumen gleichzeitig aber oft, auf die eigene Gesundheit zu schauen“, weiß Birgit Freidhager von Caritas-Servicestelle Pflegende Angehörige in Steyr ...

Die Servicestelle bietet im Jänner und Februar mit zwei Online-Seminaren und den Erholungstagen mit Anmeldeschluss am 19. Jänner ein Ausgleichsprogramm. Nähere Informationen und Anmeldungen unter www.caritas-ooe.at/pang.

„Eigene soziale Kontakte oder persönliche Auszeiten, die sonst pflegenden Angehörigen als Kraftquelle dienen, sind derzeit nur eingeschränkt möglich“, schildert die Caritas- Mitarbeiterin, vor welchen Herausforderungen pflegende Angehörige derzeit stehen. „Pflegende Angehörige müssen Ängste und Traurigkeit der Pflegebedürftigen auffangen, obwohl sie aufgrund der Situation vielleicht selbst trostbedürftig sind.“ In diesen schwierigen Zeiten steht Birgit Freidhager von der Caritas-Servicestelle nach telefonischer Vereinbarung unter 0676/87762447 für psychosoziale Beratungen zur Verfügung. Diese sind telefonisch, persönlich oder auch als Online-Beratung möglich.

„Wir suchen gemeinsam nach passenden Entlastungsangeboten und arbeiten, wenn die Situation überfordert, an einer Veränderung. Fast immer muss ich dabei ermutigen, mehr auf sich selber zu achten“, kennt die Caritas-Mitarbeiterin die Themen von pflegenden Angehörigen.

Erholungstage in Schlierbach

Bei den Erholungstagen von 21. bis 25. Februar im SPES-Hotel Schlierbach können pflegende Angehörige die persönlichen Kraftreserven wieder auftanken. Der Urlaub soll auch Energiequelle für die Zeit danach sein, deshalb gibt es ein thematisch passendes Programm. Dazu gehören gemeinsame Wanderungen, viele Möglichkeiten für Gespräche, Einladungen zu Morgengymnastik, Singen, Tanzen, Spielen und anderes mehr. Die Urlauber*innen können selbst entscheiden, ob und an welchen Angeboten sie teilnehmen. Anmeldungen bis 19. Jänner unter 0676/87762440.

Im Haus der Demenz

Am Mittwoch, 28.Jänner, findet von 18 bis 19.30 Uhr der Online-Vortrag „Im Haus der Demenz“ statt. Referentin Hildegard Nachum erklärt, wie man alte, desorientierte Menschen besser verstehen kann und zeigt Wege auf, wie das Zusammenleben im Alltag konfliktfreier gestaltet werden kann. Die Veranstaltung erfolgt per Zoom, der Zugangslink wird nach der Anmeldung (erforderlich bis 21.1.) unter www.caritas-ooe.at/pang zugeschickt.

Aufspüren, was mich nährt

Am Mittwoch, 9. Februar, findet von 18 bis 19.30 Uhr das Online-Seminar „Aufspüren, was mich nährt - in dürren Zeiten wachsen“ statt. Lebensberaterin Karin Grössenbrunner zeigt allen, bei denen die Fürsorge manchmal zur persönlichen Belastung wird, welche Labstellen es für die eigene Gesundheit gibt. Die Veranstaltung erfolgt per Zoom, der Zugangslink wird nach der Anmeldung (erforderlich bis 7.2.) unter www.caritas-ooe.at/pang zugeschickt.