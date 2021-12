Newsblog

PKW stürzt Böschung hinunter

TERNBERG/STEINBACH. Am Christtag (25. Dez. 2021) um 17:04 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Schweinsegg- Zehetner zu einem "Verkehrsunfall mit zwei eingeklemmten Personen" am Kraberg in Steinbach an der Steyr alarmiert ...

Entgegen ersten Befürchtungen war laut Zeugen niemand mehr im Fahrzeug, als das KFZ über eine Böschung abstürzte und erst an einem Baum wieder zum Stillstand kam.



Daher wurde zum Glück auch niemand verletzt. Die Fahrzeugbergung war rasch abgeschlossen und nach gut 2 Stunden konnten die Schweinsegger Florianis wieder einrücken.



Fotos © FF Schweinsegg- Zehetner