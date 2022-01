Newsblog

Drogenlenker ohne Führerschein aus dem Verkehr gezogen

STEYR. Ein 32-Jähriger fuhr mit seinem PKW am 31. Dezember gegen 14:40 Uhr in der Wehrgrabengasse in Steyr. Bei einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle stellten die Polizisten fest, dass der Mann keine gültige Lenkberechtigung besitzt ...

Den Beamten fielen während der Amtshandlung außerdem Anzeichen einer Beeinträchtigung auf. Ein anschließend freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf THC. Bei der amtsärztlichen Untersuchung wurden eine Suchtmittel-Beeinträchtigung sowie Übermüdung festgestellt.

Der Mann wird angezeigt.