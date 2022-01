Newsblog

Zwei Einsätze für die Feuerwehr Weyer vor Jahreswechsel

WEYER. Am Silvestervormittag (31. Dez) wurde die Freiwillige Feuerwehr Weyer innerhalb von einer Stunde zu zwei „Brandeinsatz “ alarmiert. Der erste Einsatz ging um 08:01 Uhr ein. Eine brennende Kerze löste auf dem Küchentisch einen Brand aus ...

Dieser konnte von der Bewohnerin selbst gelöscht werden, die Feuerwehr Weyer führte noch Nachlöscharbeiten durch. Das Rote Kreuz Weyer kümmerte sich um die betroffene Frau, welche anschließend zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht wurde.



Rund eine Stunde nach dem ersten Brandeinsatz heulten die Sirenen in Weyer um 10:32 Uhr erneut. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Weyer wurden zu einem „Brandmeldealarm“ im Lebenshilfewohnheim gerufen. Am Einsatzort stellte sich heraus, dass zu heiß gekochtes Fett den Alarm auslöste. Nach kurzer Besichtigung des Objektes konnten die Kameraden in das Feuerwehrhaus einrücken.



Fotos © FF-Weyer